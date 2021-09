La Triuggio Marching Band alla Fashion Week di Milano grazie a Hugo Boss e Russell Athletic La Triuggio Marching Band grande protagonista alla Fashion Week di Milano grazie a Hugo Boss e Russell Athletic.

Triuggio Marching Band presente all’evento di Hugo Boss-Russell Athletic al Campo Kennedy Milano. Giovedì 23 settembre la formazione triuggese ha partecipato alla sfilata organizzata dal noto marchio all’interno della Milano Fashion Week. Una passerella insolita per cui gli organizzatori hanno scelto il diamante del capoluogo meneghino ricreandovi però un’atmosfera made in USA. Per la Triuggio Marching Band l’evento ha segnato un ritorno in grande stile dopo la pausa forzata a cui i musicisti erano stati obbligati dall’emergenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA