La richiesta urgente di Seregno a Rfi: più sicurezza al passaggio a livello di via Bottego

Passaggio a livello tra le vie Bottego e Sabatelli, urge nell’immediato più sicurezza. Sulla scorta in particolare dell’incidente costato la vista appena qualche settimana fa ad un pensionato residente in zona Santa Valeria, investito suo malgrado da un treno dopo essersi infilato al di sotto delle sbarre abbassate, il sindaco Alberto Rossi ha chiesto ad Rfi il posizionamento dei cosiddetti grembiali, per scongiurare nuove e sempre possibili tragedie. «Sappiamo che il destino del passaggio a livello è una chiusura definitiva -ha commentato al riguardo il primo cittadino-, però ritengo opportuno che, finché il transito sarà consentito, sia garantito il massimo livello di sicurezza. Per questo, ho chiesto di dotare le sbarre delle apposite protezioni sottostanti, per impedire che si possa passare sotto le barriere abbassate, un comportamento tanto imprudente quanto purtroppo diffuso». Spiragli di ottimismo in questa ottica non mancano: «Nell’interlocuzione con la direzione di Rfi, ho riscontrato la disponibilità della stessa ad attivarsi, per realizzare questo intervento».

