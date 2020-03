Seregno, morto un uomo investito da un treno mentre era a passeggio con il suo cane Incidente mortale sui binari della tratta ferroviaria Milano-Como-Chiasso giovedì a Seregno. Alle 7.25 circa, un uomo di 68 anni, residente in città, mentre portava a passeggio il suo cane, è stato investito da un treno che era appena transitato nella vicina stazione.

Incidente mortale sui binari della tratta ferroviaria Milano-Como-Chiasso giovedì a Seregno. Alle 7,25 circa, un uomo di 68 anni, residente in città, mentre portava a passeggio il suo cane, è stato investito da un treno che era appena transitato nella vicina stazione di piazza 25 aprile ed era quindi diretto verso Como. Secondo quel che è stato possibile ricostruire sul posto in prima battuta, il pedone avrebbe cercato di attraversare il passaggio a livello tra le vie Bottego e Sabatelli, infilandosi al di sotto delle sbarre che erano state abbassate in precedenza, e non si sarebbe accorto del sopraggiungere del convoglio ferroviario, sbucato dalla curva che disegnano le rotaie in uscita dalla già citata stazione. Inevitabile a quel punto è stato l’impatto, a seguito del quale l’uomo è stato scaraventato parecchio più avanti, sulla linea accanto alla via Saronno, ed è deceduto in pratica di lì a poco.



Seregno: le operazioni di soccorso



Sul posto, dopo l’allarme immediato, sono confluiti i Carabinieri della stazione cittadina di piazza Prealpi, coordinati dal loro comandante, il maresciallo Ivano De Crescenzo, i Vigili del fuoco, un’ambulanza di Seregno soccorso ed un’automedica. Per la vittima, tuttavia, ormai non c’era più nulla da fare.

