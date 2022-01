La Provincia di Monza al tavolo con Bergamo e Lecco: sinergie e soluzioni per il territorio Nella mattina di venerdì il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio ha incontrato i colleghi Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, Alessandra Hofmann (Lecco). Per produrre un documento unitario sulle criticità da inviare in Regione.

Larghe intese provinciali alla ricerca di sinergie per aiutare lo sviluppo del territorio in tema di mobilità, economia, ambiente. Nella mattina di venerdì il presidente di Monza e Brianza Luca Santambrogio, fresco presidente dell’Unione Province Lombarde, ha incontrato i colleghi Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, Alessandra Hofmann (Lecco).

Sul tavolo le principali criticità delle tre province per arrivare alla produzione di un documento unitario che verrà inviato a Regione Lombardia: l’avvio di un percorso di stretta collaborazione.

“Su temi come i grandi snodi viabilistici o la crescita economica ormai i confini provinciali sono divenuti stretti, il confronto e il lavoro di squadra sono irrinunciabili e il percorso che inauguriamo oggi è un passo in più anche nel percorso di ripresa, da parte delle Province, del ruolo di coordinamento strategico del territorio che è proprio di questo Ente”, ha spiegato Santambrogio.

Il presidente Galdolfi ha sottolineato l’inaugurazione di “un nuovo metodo di lavoro, che consiste nel guardare oltre i nostri confini e adottare una visione strategica su temi come la mobilità, lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale”.

Per Hofmann “la collaborazione tra Enti” è “irrinunciabile, sia per affrontare le questioni con una visione più ampia sia per avere più forza e maggiori competenze per trovare soluzioni”.

