La polizia locale di Caponago ha beccato lo scaricatore di rifiuti: «Ma ce ne sono altri, stiamo indagando»

Rifiuti abbandonati nei pressi di Cascina Seregna a Caponago: la polizia locale riesce a pizzicare il colpevole. Dopo un attento lavoro di controllo gli agenti del comando guidato dal comandante Gabriele Garberoglio sono finalmente riusciti a cogliere sul fatto l’uomo nell’atto di abbandonare alcuni rifiuti bordo strada. A darne l’ufficialità è stato il primo cittadino Monica Buzzini, nella giornata di sabato 29 maggio: «Il soggetto, autore degli abbandoni di rifiuti in zona Cascina Seregna, è stato beccato - le sue parole -. La polizia locale sta effettuando ulteriori accertamenti perché sembrerebbe che, insieme ad altre persone, siano responsabili di altri casi di abbandono sul territorio di Caponago».

Da quanto è emerso sembrerebbe che il soggetto non sia residente in paese ma sono ancora in corso le attività di verifica: «Ringrazio gli sforzi della polizia locale nell’attuare politiche e azioni di controllo per queste e tante altre situazioni - prosegue la Buzzini -. Certo fa impressione che sia stato colto sul fatto in pieno giorno. Questo è comunque il frutto di un lavoro continuo e certosino che si effettua sul territorio. L’impegno delle autorità contro questo tipo di comportamenti continua».

