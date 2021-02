La polizia di Stato di Monza a fianco della lotta al neuroblastoma “Cerco un Uovo amico” è la campagna di finanziamento dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma: anche quest’anno a fianco della realtà c’è la polizia di Stato di Monza.

La polizia di Stato di Monza rinnova anche quest’anno il sostegno all’iniziativa di solidarietà “Cerco un Uovo amico” promossa dall’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma. È molto semplice partecipare: acquistando le uova di pasqua dell’associazione sarà possibile sostenere l’attività di ricerca. Le uova di cioccolato da 300 grammi con cioccolato di qualità Barry Callebaut con sorpresa possono essere prenotate sul sito ufficiale, telefonicamente ai numeri 010 9868319 e 010 9868320, oppure scrivendo una mail a [email protected].

Per le uova al latte e fondente la donazione è di 12 euro mentre per il nocciolato di 15 euro. La Polizia di Stato, da tempo al fianco dell’iniziativa, ha contribuito negli anni al sostegno alla ricerca scientifica che consente di garantire ai bambini con un neuroblastoma, i migliori protocolli di cura nei maggiori centri d’eccellenza italiani.

Dalla Questura di Monza e Brianza arriva anche per il 2021 il supporto all’associazione - nata all’istituto Gaslini di Genova per volontà di alcuni genitori direttamente coinvolti e di oncologi che ne curavano i bambini malati - dal 1993 impegnata nella lotta al neuroblastoma ed ai tumori solidi pediatrici con progetti di ricerca volti alla scoperta di terapie efficaci da usare per salvare le vite dei piccoli colpiti da queste gravi patologie. Tutti noi possiamo dare una mano, con un gesto speciale in vista della Pasqua.

