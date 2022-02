La piattaforma ecologica di Verano Brianza cambia gli orari di apertura Nuovi orari di apertura per la piattaforma ecologica di Verano Brianza: saranno in vigore da martedì 1 marzo, quando i residenti di Carate Brianza non potranno più accedervi per via dell’entrata in servizio di quella nuova comunale.

I caratesi lasciano la piattaforma ecologica di Verano Brianza. Il sito cambia orari di apertura. Da martedì 1 marzo il sito di via Sabbionette sarà accessibile da martedì a venerdì solo il pomeriggio dalle 14 alle 16.45, il sabato sia la mattina dalle 9 alle 12 che il pomeriggio dalle 14 alle 16.45. L’orario invernale resterà in vigore fino al prossimo 30 aprile. Le utenze domestiche possono accedere alla piattaforma usando la tessera sanitaria in tutti i giorni di apertura. Le aziende convenzionate possono recarsi in piattaforma solo martedì, mercoledì e giovedì. Con l’arrivo del mese di maggio entrerà in vigore l’orario estivo. Da maggio a fine settembre la piattaforma sarà aperta dal martedì al venerdì il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.15. Il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.15.

Da martedì 1 marzo i residenti di Carate Brianza non potranno più accedere alla piattaforma di Verano Brianza e saranno dirottati verso la nuova isola ecologica realizzata a Carate Brianza in via Lombardia, nella zona industriale in prossimità della SS36. In paese il servizio mancava dal 2017 quando la piattaforma di via Tagliamento era stata chiusa per la pericolosità derivata dall’eccessiva concentrazione di biogas nel sottosuolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA