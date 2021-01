Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Lombardia passa in zona gialla da domenica 31 gennaio Il ministro Speranza telefona al governatore Fontana: da domenica 31 gennaio la Lombardia passa in zona gialla.

La Lombardia in due settimane passa da zona rossa (per errore) a zona gialla: da domenica 31 gennaio i cittadini lombardi dovranno rispettare le regole della zona meno rischiosa (a parte la bianca) nelle norme di contenimento per il nuovo coronavirus. Lo hanno scritto le agenzia di stampa e lo ha confermato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che ha riferito di una telefonata del ministro Speranza.

«Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla» ha detto il governatore lombardo: «È stata una settimana certamente difficile –, abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi».

