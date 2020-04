La Croce Bianca schierata al San Gerardo di Monza per ringraziare il personale dell’ospedale Come a Carate Brianza, la Croce Bianca ha organizzato un momento di ringraziamento per il personale dell’ospedale San Gerardo di Monza impegnato nel contrasto all’epidemia di coronavirus.

Volontari e operatori schierati per dire grazie al personale sanitario dell’ospedale San Gerardo: lo ha organizzato nella mattina di venerdì 10 aprile la Croce bianca di Milano attraverso le sue sezioni. Appuntamento alle 8.30 del mattino con i volontari di una decina di sezioni nella zona del pronto soccorso: lì il presidente Carlo Tresoldi ha tenuto un discorso per dimostrare riconoscenza agli operatori del pronto soccorso stesso e della medicina per quanto stanno facendo in queste settimane.

Saluto ai medici del san Gerardo di monza da parte di Croce Bianca Milano.

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

