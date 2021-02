Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Attanasio e la moglie mentre ricevono lo scorso autunno il premio Nassirya per la pace

Ispi, premio 2020 per Luca Attanasio per aver contribuito all’immagine dell’Italia nel mondo In passato il riconoscimento è stato assegnato anche a Giorgio Napolitano e Staffan De Mistura. Il 22 marzo evento di commemorazione dell’ambasciatore ucciso in Congo, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo

L’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, ha deciso di assegnare il premio annuale 2020 a Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso insieme a Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo durante l’attacco nell’Est del paese. «Di Luca - scrivono da Ispi - abbiamo potuto apprezzare negli anni prima l’impegno e il rigore come studente del nostro corso di preparazione al concorso diplomatico e successivamente la grande umanità e professionalità nel rappresentare l’Italia nelle comunità all’estero in cui ha operato». Il riconoscimento è assegnato ogni anno a persone che hanno contribuito all’immagine dell’Italia nel mondo e nelle edizioni precedenti è stato conferito a Giorgio Napolitano, Enrico Letta, Federica Mogherini, Filippo Grandi, Emma Bonino, Paolo Gentiloni, Staffan De Mistura. Ad Attanasio, Iacovacci e Milambo, verrà dedicato dall’Istituto anche un evento di commemorazione, il prossimo 22 marzo

