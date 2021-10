Ingresso ufficiale per don Claudio Borghi come parroco di Renate-Veduggio con Colzano Nella comunità di Renate-Veduggio con Colzano è stato ufficialmente accolto il nuovo parroco, don Claudio Borghi.

Parrocchiani in festa. Domenica 17 ottobre don Claudio Borghi ha fatto il suo ingresso ufficiale come parroco di Renate-Veduggio. Alle 14.30 dalla Chiesa Parrocchiale di Veduggio è partito il Cammino di Unità, animato dai canti degli “Amici del Grillo”, che ha raggiunto la Chiesa Parrocchiale di Renate dove è stata celebrata la Santa Messa alla presenza del decano don Sergio Stevan. Al termine tutti in oratorio per l’aperitivo conviviale e l’esibizione della Brianza Parade Band.

Il saluto della banda a don Claudio Borghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA