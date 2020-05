Infortunio sul lavoro a Bernareggio, uomo cade da un tetto Infortunio sul lavoro a Bernareggio nella tarda mattina di mercoledì 6 maggio. Un uomo di 53 anni è precipitato dal tetto di un’azienda, trasportato in codice rosso a Niguarda in elisoccorso.

È atterrato l’elisoccorso a Bernareggio nella tarda mattina di mercoledì 6 maggio per un infortunio sul lavoro. Un uomo di 53 anni è precipitato dal tetto di una azienda in via Monte Grappa in cui, a quanto si è appreso, erano in corso lavori di manutenzione e per la rimozione dell’amianto.

Intorno alle 11.30 l’uomo è caduto da una decina di metri e le sue condizioni sono apparse serie. Elisoccorso e ambulanza sono intervenuti in codice rosso e il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda a Milano. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri.

