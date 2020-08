Infortunio alla Candy di Brugherio: falange amputata per un 45enne L’uomo, dipendente di una azienda di pulizie, è stato soccorso in codice giallo nella azienda dopo essere rimasto incastrato con un dito in un macchinario, amputandosi una falange, e trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza.

Infortunio sul lavoro lunedì 10 agosto alla ditta Candy di Brugherio: ne dà notizia la Agenzia emergenza urgenza della Regione Lombardia (Areu). Per cause in via di accertamento un 45enne dipendente di una impresa esterna di pulizie, mentre procedeva alla pulizia di un macchinario per lo stampaggio di pannelli metallici per elettrodomestici, ne rimaneva incastrato con un dito della mano destra amputandosi una falange. E’ stato soccorso in codice giallo da personale paramedico inviato dal 118 e trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri.

