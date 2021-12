Incidente tra tre mezzi sulla Novedratese ad Arosio: traffico in tilt in Brianza, sul posto anche la Protezione civile Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di giovedì 16 dicembre nella zona nord della provincia di Monza e Brianza per un incidente che ha coinvolto un’auto e due furgoni sulla Novedratese, in territorio di Arosio. Sul posto anche la protezione civile intercomunale.

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di giovedì 16 dicembre nella zona nord della provincia di Monza e Brianza per un incidente che ha coinvolto un’auto e due furgoni - uno di un corriere - sulla Novedratese, in territorio di Arosio. Quattro le persone soccorse, nessuna in pericolo di vita; tre sono state trasportate in codice verde e giallo negli ospedali di Cantù e Erba. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità locale fino a Giussano e all’uscita di Briosco sulla Statale 36.

Sul posto due ambulanze e l’autoinfermieristica, due squadre dei vigili del fuoco di Cantù, i carabinieri di Mariano Comense e la protezione civile intercomunale.

È successo alle 16.30, due ore più tardi la strada era ancora chiusa per soccorsi e rilievi delle forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA