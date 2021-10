Incidente tra auto e furgone, scontro frontale a Desio È successo nella tarda mattinata di mercoledì 6 ottobre in via Cattaneo a Desio: all’altezza della curva della Valera, incidente frontale tra auto e furgone. Feriti gli occupanti dell’auto.

Violento frontale con feriti nella tarda mattina di mercoledì 6 ottobre in via Cattaneo a Desio. Un’auto che viaggiava verso Varedo all’altezza della curva della Valera si è scontrata con un furgone condotto da un 49enne. Secondo una prima ricostruzione per cause da accertare la quarantenne al volante dell’auto avrebbe invaso la corsia opposta, ma la dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto insieme a tre ambulanze e all’automedica.

Desio incidente frontale via Cattaneo mercoledì 6 ottobre

Quel che è certo è che l’impatto è stato forte.

Secondo le informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la donna è stata trasportata all’ospedale di Desio con traumi all’addome e alla schiena mentre un uomo di 70 anni è stato portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele per trauma toracico, trauma al bacino e una gamba.



Ferita anche un’altra passeggera, 68 anni, ricoverata in codice giallo al San Gerardo di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA