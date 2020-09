Incidente sulla Statale 36 Valassina a Briosco: otto chilometri di coda. Ciclista investito a Giussano: è grave Collisione tra un’auto e una moto. Traffico paralizzato in direzione nord. Un altro sinistro è accaduto in contemporanea a Giussano, in via Viganò: un ciclista è in codice rosso. Giovedì sera a Veduggio politrauma per un 15enne sbalzato dalla moto.

Otto chilometri di coda in direzione nord, sulla Statale 36, nel pomeriggio di venerdì 18 settembre, a causa di un incidente stradale accaduto a circa 300 metri dall’uscita di Capriano di Briosco. Coinvolte nel sinistro un’auto e una motocicletta. Ad avere la peggio il centauro, un 44enne, ferito e soccorso in codice verde. Sul posto anche un’eliambulanza, poi rientrata.

In contemporanea a Giussano, in zona laghetto, via Viganò, un ciclista è stato investito da un’auto e sbalzato a terra. Dopo un primo intervento del personale medico sul posto , è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Sulla strada si procede a senso unico alternato.

Un altro sinistro che ha determinato la chiusura temporanea della strada è avvenuto giovedì 17 attorno alle 18 a Veduggio, in viale Segantini. Anche in questo caso sono entrate in collisione una vettura e una moto, quest’ultima guidata da un 15enne che è stato sbalzato sull’asfalto e si è procurato un politrauma. E’ stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

