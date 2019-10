Incidente sulla Statale 36 tra Monza e Lissone: nessun ferito, code fino a Seregno Lunghe code in direzione sud nel pomeriggio di giovedì sulla Statale 36 tra Lissone e Monza per un incidente tra un’auto e un camion.

Nessun ferito, code lunghe in direzione sud. Sono le conseguenze, per fortuna limitate ai danni, di un incidente tra un’auto e un camion successo nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre intorno alle 15.30 tra Lissone e il tunnel di Monza in direzione sud. L’intervento sotto la pioggia di carro attrezzi, squadre Anas e polizia stradale ha richiesto la chiusura di due corsie di marcia su tre. Risultato: traffico in coda fino a Seregno.

