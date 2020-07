Incidente sulla Statale 36, motociclista ferito a Briosco: arriva l’elisoccorso, code verso nord Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale sabato mattina sulla Statale 36 all’altezza di Briosco. Trasportato in elisoccorso in codice giallo.

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale sabato mattina sulla Statale 36 all’altezza di Briosco, in direzione nord. Per motivi al vaglio della polizia stradale è finito contro un’auto finendo a terra. È successo intorno alle 10.30. Sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Giussano in codice giallo e l’elisoccorso di Como, atterrato in via 11 febbraio a Fornacetta di Briosco. Il ferito, 33 anni, è stato poi caricato e trasportato in codice giallo per diversi traumi.



La corsia di sorpasso in direzione nord teatro dell’incidente è stata chiusa e il traffico fatto scorrere sull’altra (compatibilmente con le esigenze dei soccorsi). Si sono formate code in aumento fino a Verano Brianza. La strada è stata riaperta intorno a mezzogiorno.

Statale 36 Incidente Briosco nord sabato 25 luglio 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA