Incidente sulla Statale 36: furgone ribaltato dopo un tamponamento, un ferito e lunghe code in direzione nord Si è risolto con un ferito lieve e lunghe code l’incidente stradale che ha congestionato la Statale 36 nel pomeriggio di martedì 28 maggio all’altezza di Seregno in direzione nord: un furgone ha tamponato un’auto e si è ribaltato.

Si è risolto con un ferito lieve e lunghe code l’incidente stradale che ha congestionato la Statale 36 nel pomeriggio di martedì 28 maggio all’altezza di Seregno in direzione nord. Poco prima delle 16 è partita la chiamata ai soccorsi per un furgone che si è ribaltato in seguito al tamponamento con un’auto. È successo nel tratto della Valassina tra Seregno San Salvatore e Carate Brianza: il furgone ha finito la sua corsa su un fianco dopo il contatto con una Mercedes. Ferito leggermente alla spalla il conducente di 48 anni del mezzo ribaltato. Sul posto l’automedica, l’ambulanza che ha trasportato l’uomo in ospedale in codice verde, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Tra i primi a fermarsi e a prestare soccorso il seregnese Alessandro Grassi, avvocato e vigile del fuoco volontario a Carate Brianza: era fuori servizio e stava rientrando dal tribunale.

Immediate le conseguenze sul traffico in direzione nord: una corsia è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e l’intervento di recupero dei mezzi.

Statale 36 Incidente stradale Valassina Seregno

(Foto by Cristina Marzorati)

© RIPRODUZIONE RISERVATA