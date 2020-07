Carambola in ss36 a Giussano (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente sulla Statale 36 a Giussano: code fino a Briosco Un 27enne ha perduto il controllo dell’auto all’altezza del curvone di Giussano, in direzione Milano. E’ stato soccorso in codice giallo . Sul posto i vigili del fuoco con due mezzi e la polizia stradale per gestire il traffico.

Giunto all’altezza del curvone di Giussano, lungo la Statale 36 , in direzione Milano, forse anche a causa dell’asfalto bagnato, nel primo pomeriggio di venerdì 24 luglio, un 27enne ha perso il controllo della sua auto, una Renault Clio, che è carambolata fino ad arrestasti sulla carreggiata: l’incidente non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze per il conducente, soccorso in codice giallo, ma ha provocato una lunghissima coda fino a Briosco. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, due mezzi dei vigili del fuoco da Seregno e Carate e la polizia stradale per gestire il traffico e far sgomberare l’auto che ha perduto numerosi pezzi sull’asfalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA