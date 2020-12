Incidente sulla Sp60 a Concorezzo, un’auto finisce nel fosso Incidente stradale con ribaltamento lunedì mattina sulla Sp 60 che da Arcore va verso Monza. È successo intorno alle 9.30, una Fiat Idea è finita fuori strada nel fosso. Coinvolte due persone.

Incidente stradale con ribaltamento lunedì mattina sulla Sp 60 che da Arcore va verso Monza, in un tratto interessato da un cantiere. È successo intorno alle 9.30, coinvolte due auto che per cause che saranno accertate dalla polizia locale di Concorezzo sono entrate in contatto perdendo il controllo: una Fiat Idea è uscita di strada finendo col cofano nel fosso.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, coinvolti un uomo di 27 anni e una donna cinquantenne. La gravità si è ridimensionata con il trasporto all’ospedale in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA