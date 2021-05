Incidente sulla A4 nel tratto di Agrate Brianza, un furgone prende fuoco: tre feriti lievi, code verso Brescia

Un incidente con tre feriti lievi ha costretto all’intervento di soccorsi, polizia stradale e vigili del fuoco sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra Agrate ed il bivio per l’A58 in direzione di Brescia per l’incendio di un furgone. Code in direzione est.