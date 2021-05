Incidente sul lavoro a Ornago, un operaio si frattura un avambraccio mentre lavora sul tetto

L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 14 maggio, intorno alle 9.20, in una ditta in via Faro. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica oltre ai vigili del fuoco che hanno recuperato il ferito grazie a una autoscala.