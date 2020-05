Incidente sul lavoro a Giussano, atterra anche l’elisoccorso È atterrato anche l’elisoccorso a Giussano nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio per un incidente sul lavoro alla fine meno grave delle premesse.

Ambulanza e elisoccorso a Giussano nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio per un incidente sul lavoro in cui è rimasto ferito un uomo di 35 anni. È successo in una azienda di via Pizzo Scalino e i soccorsi si sono attivati in codice rosso per una caduta.

L’elicottero è stato fatto atterrare in un’area al confine con Mariano Comense e l’equipe è stata trasportata sul luogo dell’incidente dalla polizia locale. La gravità si è ridiminsionata dopo il primo intervento e il ferito è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale.

