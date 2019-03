Incidente stradale tra auto e trattore a Cesano Maderno È stato trasportato in ospedale a Monza in codice giallo ma non in pericolo di vita l’uomo che nella mattina di lunedì è stato coinvolto in un violento incidente con un trattore a Cesano Maderno.

È stato trasportato in ospedale a Monza in codice giallo ma non in pericolo di vita l’uomo che nella mattina di lunedì è stato coinvolto in un violento incidente con un trattore a Cesano Maderno. L’allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso poco dopo le 10.30 in via Manzoni, in località Cascina Gaeta. L’auto stava percorrendo la rotatoria quando è stata colpita dal trattore con rimorchio in arrivo da Desio, impossibilitato a frenare forse per un problema tecnico. L’impatto è stato violento, la Mercedes è stata spinta in mezzo alla rotonda. Nell’urto una portiera si è staccata.

Sul posto l’ambulanza e l'automedica, i vigili del fuoco da Desio e da Milano che hanno aiutato a estrarre i feriti (tagliando la portiera superstite) e la polizia locale di Cesano Maderno con due pattuglie e il comandante Luca Tagli. L’uomo al volante, 26 anni, è stato trasportato al San Gerardo in condizioni serie. Con lui in auto anche una ragazza di 23 anni.

