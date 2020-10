Incidente stradale a Misinto, un’auto finisce nel granturco Due mezzi sono rimasti coinvolti a Misinto in un incidente stradale intorno alle 12 di lunedì 5 ottobre. Due feriti non in pericolo di vita e un’auto in un campo di granturco.

Due feriti non in pericolo di vita e un’auto in un campo di granturco. È il bilancio di un incidente che ha coinvolto due mezzi a Misinto intorno alle 12 di lunedì 5 ottobre. La violenza dello scontro ha portato in via Europa due ambulanze, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco .

Nello scontro tra due autovetture sono rimasti feriti un uomo di 68 anni, trasportato all’ospedale di Desio, e una donna di 33, trasportata all’ospedale di Saronno. Secondo una prima ricostruzione dei soccorsi, probabilmente una delle due autovetture non si è fermata allo stop. Sono intervenuti l’autopompa di Lazzate, i soccorsi, carabinieri e polizia locale.

