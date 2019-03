Incidente stradale a Meda con ribaltamento: una Panda a ruote all’aria Incidente grave ma per fortuna senza conseguenze fatali per gli occupanti dei mezzi coinvolti nella mattina del 14 marzo a Meda: una Panda si è ribaltata ed è finita sul tetto.

Incidente grave ma per fortuna senza conseguenze fatali per gli occupanti dei mezzi coinvolti nella mattina del 14 marzo a Meda: nello scontro tra due auto in via Colline, una si è ribaltata. Sul tetto è finita una Fiat Panda. Quattro le persone soccorse, due anziani e una diciannovenne, per questo sul posto intorno alle 11 sono arrivate tre ambulanze. Una è rientrata in codice giallo all’ospedale di Desio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA