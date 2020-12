Incidente mortale a Seregno: deceduto in ospedale l’uomo investito in via Magenta Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre a Seregno: un uomo è stato investito in via Magenta ed è deceduto all’ospedale di Desio, dove era stato trasportato d’urgenza.

È morto all’ospedale di Desio, dove era stato trasportato d’urgenza, l’uomo investito a Seregno in via Magenta nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre. L’incidente è avvenuto intorno alle 15. L’uomo, 42 anni, è stato travolto da un mezzo in transito e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto la polizia locale e l’ambulanza di Seregno Soccorso che ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

