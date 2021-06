Incidente alle cascate dell’Acquafraggia, una vittima e un ferito grave Due persone coinvolte in un incidente in montagna in provincia di Sondrio, alle cascate dell’Acquagraggia a Piuro: una vittima della provincia di Monza e Brianza.

Una persona morta e una ferita in modo molto grave in un incidente in montagna in provincia di Sondrio. È successo alle cascate dell’Acquafraggia, in Val Bregaglia in territorio di Piuro, intorno al mezzogiorno di domenica 13 giugno: la vittima è una donna di 42 anni che a un primo riscontro risulta residente in provincia di Monza e Brianza. Sarebbe scivolata da un sentiero precipitando in acqua insieme a un uomo rimasto gravemente ferito e trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Gravedona.

Sono stati recuperati dal Soccorso alpino e dai vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dalla Gdf di Lecco.

