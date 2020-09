Incidente a Varedo, due auto nel fosso: morto un uomo di 26 anni Il sinistro è accaduto a mezzanotte tra giovedì e venerdì lungo la Monza-Saronno, il secondo coinvolto, di 51 anni, di Nova Milanese, soccorso in codice giallo. è stato trasportato all’ospedale di Desio. La dinamica al vaglio.

Due auto che si sono scontrate lateralmente, finite in un fossato a lato strada, e due feriti, dei quali uno molto grave, in arresto cardicircolatorio, rianimato sul posto prima di trasferirlo in codice rosso all’ospedale di Monza, ma durante il tragitto è deceduto. E’ il bilancio di un incidente stradale accaduto poco dopo mezzanotte, tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, a Varedo, lungo la Monza-Saronno. Ne dà notizia la Agenzia emergenza urgenza. Il secondo coinvolto, di 51 anni, residente a Nova Milanese, soccorso in codice giallo. è stato trasportato all’ospedale di Desio.

Sul posto due ambulanze, una automedica, carabinieri e vigili del fuoco. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma pare che le cause sarebbero riconducibili alle abbondanti piogge che hanno reso l’asfalto meno aderente. L’autovettura con a bordo il 26enne, residente a Rozzano, avrebbe invaso la corsia opposta, impattando con l’autovettura che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Desio che hanno proceduto al sequestro delle due autovetture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA