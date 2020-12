Incidente a Lentate sul Seveso: una moto con due diciottenni centra una Toyota Yaris Una moto con in sella due giovani di 18 anni ha centrato, in via Per Mariano, una Toyota Yaris guidata da un giovane di 19 anni. Lo scontro è avvenuto a Lentate sul Seveso.

Incidente tra un’auto e una moto nel pomeriggio di sabato 12 dicembre a Lentate sul Seveso. Per cause ancora in via di accertamento una moto di piccola cilindrata, con a bordo due ragazzi di 18 anni, ha tamponato una Toyota Yaris che li precedeva, guidata da un giovane di 19 anni. Lo scontro è avvenuto lungo via Per Mariano a Lentate, nei pressi dell’incrocio con una piccola strada laterale. I due ragazzi sono finiti a terra dopo aver sfondato il lunotto posteriore della piccola utilitaria. A riportare le conseguenze più gravi è stato il guidatore della moto: per lui trauma cranico e una serie di botte su tutto il corpo.

L’auto e la moto protagoniste dello scontro

La strada, per permettere le operazioni di soccorso, è stata chiusa: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lazzate, un’automedica proveniente da Desio, due ambulanze e una pattuglia della Polizia locale di Lentate. Nessuna conseguenza per il guidatore della macchina.

L’automedica e i vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

