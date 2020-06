Incidente a Giussano, un’auto abbatte un cartellone pubblicitario: soccorsa una donna Nuovo incidente a Giussano all’incrocio con via della Tecnica, in zona industriale. Due auto si sono scontrate violentemente per cause al vaglio della polizia locale, in ospedale una donna.

Nuovo incidente a Giussano all’incrocio con via della Tecnica, in zona industriale. Due auto si sono scontrate violentemente per cause al vaglio della polizia locale, probabile all’origine una precedenza mancata, e i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Coinvolte una Punto e un suv Volkswagen, trasportata in ospedale la donna al volante della Fiat per fortuna in condizioni non gravi. L’auto ha finito la sua corsa nella roggia a lato strada e ha abbattuto un cartellone pubblicitario. L’impatto è stato importante, ma l’automobilista è scesa comunque da sola aspettando l’ambulanza.

Giussano incidente via della Tecnica

(Foto by Edoardo Terraneo)

