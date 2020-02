Incidente a Cesano Maderno: auto schiacciata contro una recinzione, un ferito Uno scontro violento tra due auto a Cesano Maderno nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, un’auto schiacciata contro una recinzione. Il conducente di 27 anni trasportato in codice giallo a Monza.

Lo scontro è stato violento e le conseguenze fortunatamente non così gravi come la situazione avrebbe fatto temere. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 febbraio a Cesano Maderno, in via Adamello. Per causa al vaglio delle forze dell’ordine due auto si sono scontrate e una, una Mercedes Classe A, ha avuto la peggio finendo schiacciata contro la recinzione di una abitazione che è stata parzialmente abbattuta. Ferito il conducente, un ragazzo di 27 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Monza per una ferita alla testa.

Il botto ha richiamato in strada numerosi residenti. Sul posto le ambulanze di Arese e AvisMeda e l’automedica allertate in codice rosso, i vigili del fuoco di Desio, i carabinieri di Desio e la polizia locale di Cesano Maderno. La strada è rimasta chiusa a lungo.

