Incendio nella notte in un appartamento di Bernareggio: coppia si salva, muore il loro cagnolino Un incendio ha completamente distrutto l’appartamento a piano terra, in via da Vinci a Bernareggio. Un cagnolino è deceduto a causa del fumo tossico inalato. La coppia è stata ricoverata all’ospedale di Vimercate per accertamenti.

Marito e moglie si sono salvati, non il loro cane, deceduto a causa dei fumi tossici dell’incendio che nella notte tra lunedì 4 martedì 5 gennaio ha distrutto l’appartamento della famiglia, a Bernareggio, in via da Vinci. L’allarme è scattato attorno alle 2 quando la coppia si è svegliata di soprassalto e si è accorta del fumo che aveva invaso l’appartamento, a piano terra, ed è uscita in giardino. Ignote al momento le cause dell’innesco, forse un corto circuito.

Incendio Bernareggio

Sul posto si sono portate squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con mezzi di primo soccorso da Monza e di Vimercate, una autoscala da Monza, un carro soccorso da Carate Brianza, oltre che sanitari inviati dal 118 e una pattuglia dei carabinieri. L’incendio, molto violento, ha coinvolto tutte le suppellettili dell’appartamento, che sono state completamente distrutte dalle fiamme. Nessun problema strutturale importante nè alcun danno al vicinato. Marito e moglie sono stati ricoverati all’ospedale di Vimercate per accertamenti.

