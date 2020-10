Incendio nella notte ad Agrate, distrutte tre auto parcheggiate Tre auto parcheggiate in via Santa Caterina sono andate a fuoco nelle prime ore di domenica 25 ottobre. Ancora ignote le cause del rogo.

Tre auto distrutte dalle fiamme ad Agrate Brianza. Nelle prime ore di domenica 25 ottobre, intorno alle 3 per l’esattezza, i vigili del fuoco di Vimercate e i carabinieri sono intervenuti in via Santa Caterina: la chiamata in centrale riferiva di una vettura parcheggiata in strada che stava andando a fuoco. Il personale ha provveduto all’estinzione dell’incendio che si è propagato a due autovetture adiacenti. Non si sono registrati feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Quel che resta delle autovetture una volta spente le fiamme

