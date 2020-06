Incendio lungo la recinzione di una ditta di Paderno Dugnano, nessun ferito I vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenuti a supporto dei colleghi di Milano con con una autoscala da Desio e una autobotte e un carro soccorso da Lazzate. Ad incendiarsi sono stati numerosi bancali di legno.

I vigili del fuoco sono intervenuti con sei mezzi, ieri, sabato 6 giugno, attorno alle 13.50 per spegnere le fiamme che sono divampate a ridosso delle mura di recinzione di una ditta di Paderno Dugnano, in via Valassina. Ad incendiarsi, per cause al vaglio delle autorità, numerosi bancali in legno posti lungo la mura. Non ci sono stati feriti. pompieri del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti a supporto dei colleghi del Comando di Milano con una autoscala da Desio e una autobotte e un carro soccorso da Lazzate.

I vigili del fuoco in azione

