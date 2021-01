Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incendiò l’abitazione del vicino con un complice di Arcore che rimase ucciso, arrestato dai carabinieri I carabinieri hanno arrestato giovedì mattina un uomo di 57 anni per circonvenzione d’incapace e tentato omicidio aggravato. Aveva appiccato un incendio a Cinisello Balsamo, con un arcorese che era morto per le ustioni riportate.

I carabinieri hanno arrestato giovedì mattina un uomo di 57 anni per circonvenzione d’incapace e tentato omicidio aggravato. È accusato di aver dato fuoco alla porta dell’appartamento di un vicino, invalido al 100%, che era già stato in precedenza plagiato per ottenere la gestione della pensione. I fatti risalgono al mese di maggio 2019, a Cinisello Balsamo.

La porta incendiata a Cinisello

Dalle indagini è emerso che l’arrestato aveva agito in concorso con un uomo di 54 anni di Arcore, che era morto in seguito alle ustioni riportate. Avevano appiccato il fuoco utilizzando benzina come accelerante e provocando fiamme incontrollate che avevano coinvolto l’arcorese, deceduto due giorni dopo all’Ospedale Niguarda di Milano. Ferito anche il vicino di casa invalido che aveva riportato ustioni di II e III grado sul 45% del corpo ed era stato ricoverato al reparto grandi ustionati di Niguarda.

L’incendio, che avrebbe dovuto avere scopo intimidatorio, era stato organizzato in un bar di Arcore con un rifornimento di 5 euro di benzina fatto a un distributore di benzina lungo il tragitto.

È emerso che l’arrestato, approfittando dello stato d’infermità del vicino e manipolandolo, già dal 2016 lo aveva indotto ad affidargli la gestione della pensione d’invalidità (800 euro mensili), facendosi consegnare anche la tessera bancomat, in cambio dell’impegno a garantirgli i pasti e il pagamento delle utenze domestiche, ma rendendolo di fatto del tutto dipendente anche per le spese ordinarie.

L’arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Monza.

