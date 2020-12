Incendio in abitazione a Usmate Velate: tre feriti gravi Incendio a Usmate Velate nella notte tra sabato e domenica 6 dicembre in una abitazione di via Galvani. Tre feriti gravi, ma non in pericolo di vita; una donna e una bambina, madre e figlia, trasferite in codice rosso a Niguarda e Buzzi.

Un incendio in una abitazione ha coinvolto cinque persone nella notte tra sabato e domenica 6 dicembre a Usmate Velate. Sul posto, in via Galvani, poco dopo la mezzanotte si sono precipitati vigili del fuoco e carabinieri, cinque ambulanze e l’automedica.

Due feriti gravi: una donna di 48 anni trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda con usioni di terzo grado al volto, torace e agli arti e una bambina di 9 anni in codice rosso al Buzzi a Milano con ustioni al volto e al collo. Insieme a madre e figlia soccorso anche il padre, un uomo di 55 anni, con ustioni alla testa e trasportato in codice giallo a Niguarda anche per avere respirato il fumo dell’incendio. Non sarebbero in pericolo di vita.

Il rogo nella villetta di tre piani potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento del camino o da una candela lasciata accesa. Una volta scattato l’allarme i primi ad arrivare sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monza con i carabinieri di Arcore che hanno aiutato la famiglia a uscire e in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento con una manichetta antincendio.

I due carabinieri, 38 e 39 anni, sono stati poi visitati per precauzione in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Sulle cause del rogo, che ha interessato anche il garage dell’abitazione, indagano i vigili del Fuoco del comando provinciale di Monza.

Sono intervenuti l’autopompa di Monza e Vimercate, autoscala e carro soccorso di Monza.

