Incendio di un tetto a Verano Brianza, strade chiuse per i soccorsi Incendio a Verano Brianza nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo: nessun ferito e traffico in tilt per le fiamme su un tetto che ha costretto alla chiusura delle vie Sauro e Roma per consentire i soccorsi.

Nessun ferito e traffico in tilt a Verano Brianza per l’incendio di un tetto che ha costretto alla chiusura delle vie Sauro e Roma per consentire i soccorsi. È successo nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo. Sono intervenute diverse squadre da Seregno, Desio, Carate Brianza e Monza, l’ambulanza in prevenzione, carabinieri e la polizia locale. L’incendio sembra partito da una canna fumaria.

Verano Brianza incendio tetto via Roma

