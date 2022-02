Incendio box condominiale a Sovico, vigili del fuoco (e curiosi) sul posto: soccorso un 68enne Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di venerdì in via Buozzi. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, un’ambulanza, carabinieri e polizia locale. Presente anche il sindaco Barbara Magni. Condominio temporaneamente evacuato per motivi di sicurezza.

Decine di curiosi per strada e numerosi mezzi dei vigili del fuoco a Sovico, in via Buozzi, venerdì 18 febbraio nel pomeriggio, per un violento incendio che ha interessato un box auto ubicato sotto un condominio. Sul posto una autopompa del distaccamento di Seregno, una seconda autopompa insieme a una autoscala dal Comando di Monza e un modulo di supporto del distaccamento di Seregno volontari. L’intervento di spegnimento è iniziato alle 16.

Soccorritori inviati dal 118 hanno prestato le cure al proprietario del box, un uomo di 68 anni, rimasto intossicato dal fumo e trasportato in ospedale per accertamenti. Da una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’interno del box quando è scoppiato il rogo, presumibilmente originato da una lampada venuta a contatto con alcuni materiali.I vigili del fuoco, a scopo precauzionale, hanno evacuato temporaneamente lo stabile per motivi di sicurezza.

Presenti anche i carabinieri e la polizia locale e sono sopraggiunti il sindaco Barbara Magni e gli assessori comunali per accertarsi della situazione e parlare con le famiglie temporaneamente uscite dalle loro abitazioni. «Il proprietario del box non ha riportato ferite, era lucido e cosciente, ma avendo inalato fumo è stato trasportato in ospedale per accertamenti- commenta il vice sindaco, Marco Ciceri -si sono registrati momenti di comprensibile spavento, ma per fortuna tutto è rientrato. I tecnici valuteranno la sicurezza statica dell’appartamento sopra il box, temporaneamente evacuato. Nessun altra famiglia dovrebbe essere coinvolta direttamente nell’accaduto».

( Notizia aggiornata, ha collaborato Elisabetta Pioltelli )

Incendio box a Sovico (foto Vigili del fuoco)

