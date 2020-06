In volo col drone sui campi di girasole di Vimercate e Busnago In volo con il drone sui campi di girasole di Ruginello di Vimercate e di Busnago grazie ai video di Biagio e Gabriel Duca.

Una quantità di foto, da tutti gli angoli: i girasoli di Ruginello, a Vimercate, sono le star dei social in questi giorni. La novità dell’estate 2020 in tema di coltivazioni è fiorita anche a Busnago, Ornago, Omate. E c’è la possibilità di volare su questi mari gialli nel cuore del Vimercatese grazie ai video realizzati dal fotografo professionista Biagio Duca e suo figlio Gabriel, 10 anni, di Busnago. Li hanno girati sabato a Vimercate e qualche giorno prima in via Unità d’Italia nel comune di residenza.

A VIMERCATE

A BUSNAGO

© RIPRODUZIONE RISERVATA