In municipio a Carate si accede in sicurezza grazie a Kabi, la cabina di sanificazione Inaugurata in pompa magna la cabina di sanificazione all’ingresso del municipio di Carate.

L’ingresso al palazzo municipale nuovo è filtrato da un’innovativa cabina di sanificazione, primo modello sul mercato di camera sanificante a secco che, sfruttando l’atomizzazione ad ultrasuoni di una soluzione igienizzante, in almeno 8 secondi di esposizione elimina virus e batteri depositati su vestiti e oggetti. All’inaugurazione, oltre al sindaco Luca Veggian, sono intervenuti anche Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, il direttore generale di Ats Brianza Silvano Casazza e il direttore generale di Asst Vimercate Nunzio Del Sorbo. Presenti assessori e consiglieri comunali, oltre a diversi amministratori locali dei vicini Comuni.

Il taglio del nastro della cabina

Alla regia di Kabi Italia, che ha firmato il progetto, ci sono le 2 aziende caratesi M+ ed RCM, operanti nel settore metalmeccanico e, con le parole di Marco Sangiorgio (M+), motivate ad «affrontare l’attuale emergenza sanitaria e soprattutto la ripresa post-emergenza». «Un esempio del genio brianzolo, reinventato per adeguarsi al momento creando innovazione» ha commentato il primo cittadino. A differenza dei competitor, «utilizziamo la tecnologia dell’atomizzazione ad ultrasuoni – ha spiegato Sangiorgio, portavoce anche degli altri ideatori di Kabi Alessandro Bianco, Elisiano Bianco ed Irene Bianco di RCM (fa capo alla famiglia Bianco anche l’azienda Bea) -. La soluzione igienizzante è un composto acquoso a base di acido ipocloroso e ipoclorito di sodio. Ha il vantaggio di avere pH Neutro e non tossicità. Viene trasformata in una nebbia secca che non bagna». Per la tecnologia di atomizzazione ad ultrasuoni è già stata depositata domanda di brevetto d’uso per la sanificazione di persone e cose. Brevettata anche la struttura della camera, modulare e personalizzabile.

La cerimonia di inaugurazione alla quale ha preso parte anche il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala (prima a destra)

Insieme alla cabina sanificante, al Comune è stato donato un dispenser di gel igienizzante, un termoscanner con rilevazione a polso e una videocamera che legge la presenza o meno della mascherina in volto. Nelle prossime settimane verrà installata una colonna sanificante all’ingresso del palazzo comunale vecchio. Del Sorbo e Casazza hanno messo l’accento sul valore della Brianza, che si è «distinta ancora una volta nell’emergenza Covid, per la sinergia tra le varie componenti della comunità».

Il sindaco Veggian davanti al macchinario

Veggian ha introdotto il vicepresidente regionale elogiando «il modello lombardo, riferimento in tutto il mondo». «Il modello dei lombardi è la collaborazione tra cittadini, imprese, istituzioni, sanità» ha detto Sala enfatizzando «la cultura economica tipica brianzola, per cui quando c’è una difficoltà uno lavora per aiutare e, poi, lavora per fare business». Consapevole che «finché non ci sarà un vaccino o una cura, la prevenzione è fondamentale», il vicegovernatore ha auspicato che «progetti come quello di Kabi possano essere esportati nel resto del mondo». Circa l’andamento della pandemia «i dati sono confortanti – ha detto -. La maggior parte del numero di tamponi “positivi” sono “debolmente positivi”, che nella maggior parte dei casi significa negativi: ci sarà una classificazione analitica fra qualche giorno sul sito della Protezione civile nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA