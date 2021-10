Il succo di bergamotto che aiuta Brianza per il cuore e può frenare il colesterolo “L’oro del Monastero” distribuito dall’associazione Brianza per il cuore per sostenere le sue attività è succo di bergamotto puro di Reggio Calabria: l’agrume è noto per abbassare i livelli di colesterolo cattivo.

Un contributo all’Associazione Brianza per il Cuore che fa bene al proprio cuore. Ciò è possibile grazie a “L’oro del Monastero”, bottiglie di puro succo (estratto in modo naturale) di bergamotto di Reggio Calabria, un agrume dalle qualità straordinarie che può fregiarsi dal 2001 della Denominazione di Origine Protetta. Sulla base di studi scientifici effettuati sia in Italia che all’estero il bergamotto di Reggio Calabria contiene flavonoidi capaci di bloccare gli enzimi della sintesi del colesterolo.

L’oro del Monastero

Ricerche condotte su pazienti con colesterolo alto hanno dimostrato che l’assunzione regolare del succo di questo agrume contribuisce anche a ridurre i livelli di LDL, colesterolo “cattivo”, e ad alzare i livelli di HDL, colesterolo “buono”. L’Oro del Monastero non è in commercio ma va richiesto direttamente a Brianza per il Cuore, in via G. B. Pergolesi, 33 a Monza (ospedale san Gerardo secondo piano di Villa Serena), tel. 039 2333487 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17) o scrivendo all’indirizzo mail: [email protected]

