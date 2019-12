Il progetto PizzAut torna a Monza per una serata con la Croce rossa italiana Lunedì 2 dicembre appuntamento alla Pizzeria del Centro di Monza per una cena che sostiene il progetto PizzAut e la Croce rossa italiana: prenotazione obbligatoria.

Il progetto PizzAut torna a Monza per una serata speciale in collaborazione con il comitato monzese della Croce rossa italiana. Succede lunedì 2 dicembre alla Pizzeria del Centro, in spalto Isolino: pizzaioli e camerieri saranno per l’occasione i ragazzi di PizzAut, il progetto di inclusione sociale gestito da ragazzi con autismo affiancate da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. Menù fisso a 25 euro per antipasto, giropizza, patatine, dolce, bibita e acqua. I fondi raccolti saranno destinati al progetto stesso e alle attività della Cri. Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@pizzaut.it.

