Il prefetto di Monza e Brianza e l’emergenza: «Le istituzioni sono accanto ai cittadini» LEGGI Aggiornamenti - Patrizia Palmisani ha incontrato venerdì 28 i rappresentanti delle principali categorie produttive e dei lavoratori, al fine di comprendere e misurare l’impatto che si è avuto nel territorio.Istituita anche una cabina di regia provinciale per affrontare la situazione straordinaria.

«I cittadini devono sapere che le Istituzioni sono al loro fianco, soprattutto in questa fase particolare per la vita della comunità. Finora abbiamo registrato grande equilibrio e senso di responsabilità a tutti i livelli. Questo impegno dovrà proseguire fino alla completa normalizzazione della situazione».

Così si è espresso il prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani che venerdì 28 febbraio ha incontrato i referenti delle Amministrazioni statali della Provincia, per un confronto sulle modalità organizzative adottate dagli uffici pubblici in questa settimana. Successivamente ha avuto una riunione con i rappresentanti delle principali categorie produttive e dei lavoratori, al fine di comprendere e misurare l’impatto che si è avuto nel territorio.

Palmisani ha decretato tra l’altro la costituzione di una cabina di regia provinciale per la gestione dell’emergenza, che prevede la partecipazione della Provincia, del Comune di Monza, dell’ATS e delle ASST, insieme alla questura, ai carabinieri, alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. In tal senso già domenica 23 febbraio: «subito dopo aver appreso del primo caso nella nostra Provincia - ha aggiunto il prefetto - ho ritenuto necessario convocare un incontro in Prefettura con i vertici delle principali autorità politiche, sanitarie e del sistema della sicurezza».

Il tavolo si riunisce quotidianamente, ed ha la funzione di condividere le informazioni in tempo reale e consentire un coordinamento delle iniziative di competenza delle diverse autorità, anche al fine di fornire il necessario supporto ai sindaci nell’esecuzione delle misure disposte dalle Autorità di governo nazionale e regionale. «La gestione dei casi da parte del sistema sanitario di questa Provincia è eccellente. La situazione ad oggi è sotto controllo, ma non si può abbassare la guardia», ha osservato il Prefetto.

La Prefettura è costantemente in contatto anche con la Regione: nella giornata di giovedì si è svolto a Milano un incontro tra l’Assessore Gallera e tutti i Prefetti lombardi, nel corso del quale sono state definite modalità operative condivise allo scopo di uniformare la gestione in tutto il territorio regionale. L’Ufficio territoriale di governo è attivo anche sui temi della continuità dei servizi, della produzione e del lavoro.

