Il grazie del prefetto al personale Asst di Monza e a medici e infermieri dell'Esercito

Il prefetto di Monza e Brianza Parrizia Palmisani ha voluto portare il proprio personale ringraziamento, giovedì 17 dicembre, in mattinata, a tutto il personale della ASST Monza e a medici ed infermieri dell’Esercito, che dalla fine del mese di novembre lavorano nei reparti Covid dell’ospedale San Gerardo di Monza e dell’ospedale di Desio.

Palmisani è stata accolta dal Direttore Generale dell’Azienda, Mario Alparone e da tutta l’Unità di crisi. Ha espresso il proprio grazie per l’impegno e le energie che dalla fine di febbraio ad oggi tutto il personale ha profuso per contrastare il virus e ha espresso il proprio apprezzamento per l’aiuto che l’Esercito sta portando nei reparti e per la collaborazione e la sinergia che si è creata.

«Ringrazio il Prefetto per questo momento di vicinanza alla ASST Monza - ha detto il direttore generale Alparone - una vicinanza e un supporto che non sono mai mancati da febbraio ad oggi. Tra il nostro personale e i membri dell’Esercito si è instaurato un proficuo clima di collaborazione e di spirito di squadra, che è sicuramente l’unica ricetta vincente per affrontare momenti di crisi così intensi e prolungati».

Il Prefetto ha inoltre sottolineato che: «il personale degli ospedali di questo territorio, che oggi rappresenta la prima linea del contrasto all’epidemia, rende quotidianamente un servizio straordinario all’intera comunità. L’impegno, la dedizione e il sacrificio che hanno contraddistinto la vostra azione in questi mesi rappresentano un esempio straordinario di senso civico, per il quale le istituzioni e i cittadini vi sono grati» ha concluso.

