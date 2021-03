”Il besanese” compie 50 anni: la rivista comunale fatta da volontari “Il besanese”, storico informatore comunale di Besana in Brianza, compie 50 anni: la sua peculiarità è di essere sempre stato redatto da volontari.

Accompagna la città da 50 anni, punto di contatto informativo tra cittadinanza e Comune di Besana in Brianza. Nel 2021, “il Besanese” arriva ad aver coperto mezzo secolo di storia della città. Riveste il proprio ruolo da molto prima che la velocità delle notizie online entrasse nelle case, moltiplicando anche le occasioni di informazione in uscita da Villa Borella. Ancora oggi, nella sua versione cartacea ma anche in digitale sul sito del Comune, riempie ogni numero di storie, interviste e punti di vista approfonditi: uno spaccato sui tempi più attuali che riguardano il capoluogo e le sue frazioni, l’esecutivo e le forze consiliari, le associazioni e i gruppi che trovano casa in città, le iniziative e gli appuntamenti.

Il cinquantesimo è per il periodico “un traguardo non da poco per una rivista comunale che da sempre vive grazie all’impegno volontario e appassionato di alcuni besanesi e soprattutto con il sostegno fedele dei lettori che sono tutte le famiglie di Besana e degli sponsor che non sono mai mancati” ha scritto Dario Redaelli, direttore da metà anni Novanta, sull’ultimo numero. Il primo, di numero, è datato settembre - ottobre 1971 ma ancor prima, nel 1969, c’era stata un’edizione unica dedicata al centenario del Comune. Abbracciata poi la promessa di una cadenza periodica, “il giornale ha continuato ininterrottamente a raccontare gli avvenimenti amministrativi di Besana, ma anche fatti e persone del nostro territorio”.

Chi aveva avuto l’intuizione di dare vita a una rivista di informazione comunale era Giovanni Riva, sindaco per 15 anni ma all’epoca assessore alle Pubbliche relazioni con Peppino Crippa sindaco. Nel ruolo di direttori si sono susseguiti Riva, Elio Sanvito, Giuliano Rossi e infine Dario Redaelli. Il periodico intende celebrare il proprio 50esimo con servizi dedicati su ciascuna uscita del 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA