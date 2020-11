I luoghi del cuore del Fai: possibile votare online anche Villa Mirabellino di Monza C’è tempo fino al 15 dicembre “per votare i luoghi che ti hanno emozionato e salvarli” dicono dal Fondo Ambiente Italiano. Basta collegarsi al sito del Fondo Ambiente Italiano per esprimere la propria preferenza.

C’è anche Villa Mirabellino, nel Parco di Monza tra i luoghi che possono essere votati nell’ambito del Censimento del Fai dei luoghi del cuore italiani 2020. E’ in corso la decima edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. C’è tempo fino al 15 dicembre “per votare i luoghi che ti hanno emozionato e salvarli” dicono dal Fondo Ambiente Italiano. E’ possibile votare più luoghi preferiti ma per ognuno si può esprimere solo un voto, via web, al sito https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/.

Per il momento sui gradini del podio ci sono la ferrovia storica Cuneo - Ventimiglia - Nizza con 31.897 voti seguita dal Castello e parco di Sammezzano Reggello (Firenze) 31.538 voti e la via delle Collegiate di Modica, Ragusa, con 21.725 voti.

