Hai un albero vero di Natale e non sai dove metterlo? «Portalo all’Enpa di Monza» Per chi ha abbellito un albero vero, e dopo Natale non sa che farci, c’è una soluzione: portarlo all’Enpa di Monza.

È arrivato il momento di togliere le decorazioni natalizie e di rimettere negli scatoloni palline, festoni e alberi di Natale. C’è, però, chi ha acquistato un albero vero e per fare in modo che esso possa continuare a vivere l’Enpa lancia un appello. Perché non pensare a un riciclo solidale? «Nel rifugio di Monza di via san Damiano, 21- affermano dall’Ente per la protezione animali - un abete sarà più che gradito per abbellire le aree del parco canile e per infoltire il bosco dell’Oasi di Biodiversità adiacente». Gli alberi possono essere consegnati al rifugio tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Info: tel. 039/835623. Un’altra soluzione può essere quella di reimpiantare l’albero nel proprio giardino, ma in questo caso (oltre a poter contare su uno spazio verde adeguato) è necessario, come spiegano ancora dall’Enpa, “che la pianta abbia un apparato radicale integro e che durante le feste le siano state riservate le cure di cui aveva bisogno, ad esempio mantenendo umido il terreno per non farlo seccare. In caso di un albero tagliato, invece, è possibile riciclarlo conferendolo nelle apposite piattaforme ecologiche”. Gli alberi finti, invece, quelli realizzati con materiali sintetici, se non sono più nelle condizioni di essere utilizzati per il successivo Natale vanno gettati insieme ai rifiuti indifferenziati e non insieme alla plastica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA