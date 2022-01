Hai dimenticato di pagare l’Imu? A Besana in Brianza scatta una mini-sanzione Mini-sanzione a Besana in Brianza per quanti si fossero dimenticati di pagare l’Imu: è possibile farlo ancora, ma c’è una multa.

È scaduto il termine per versare il saldo Imu 2021, ma c’è ancora tempo per correre ai ripari per chi non ha pagato. In un avviso pubblicato sul sito ufficiale, il comune di Besana ricorda che fino al 15 gennaio è possibile provvedere al pagamento dell’imposta ricorrendo al “ravvedimento breve”. Questa misura, applicabile fino a metà gennaio, prevede una sanzione fissa dell’1,50% dell’importo da versare, oltre agli interessi dell’1,25% per ogni giorno di ritardo. Sul sito web comunale è disponibile il link che indirizza al calcolatore Imu 2021 aggiornato al ravvedimento operoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA